Bakan Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 1515 madalya kazandığını açıkladı

Bakan Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sosyal medya hesabından "19 Mayıs itibarıyla bu yılın gurur tablosu" başlığıyla yaptığı paylaşımda,

"Türkiye'nin gücü gençliği, her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gençliğin gurur tablosunda yer alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum"

ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımda milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2024 yılında uluslararası turnuvalarda tüm branşlarda 493 altın, 466 gümüş ve 556 bronz olmak üzere toplam 1515 madalya kazandığını vurguladı.