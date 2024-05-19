Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Araç muayene ücretleri 7 yılda yüzde 818 zamlandı
Araç muayene ücretleri 7 yılda yüzde 818 zamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekli destek paketi detaylarında neler var?

Hükümet enflasyon nedeniyle zor günler geçiren emekliyi bir nebze rahatlatacak destek paketi üzerinde çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen günlerde ilk bölümünü açıkladığı refah paketinde sekiz madde yer alıyor. Emekliye ulaşım, alışveriş ve kira desteğinin de yolda olduğu öğrenildi. İşte emekliye destek paketinin ayrıntıları

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 15:09, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 15:11
Yazdır
Emekli destek paketi detaylarında neler var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye destek paketinin ilk bölümünü açıkladı.

Işıkhan'ın açıkladığı bazı maddeler şöyleydi:

* KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

* Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

* TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

Sabah'ın haberine göre; emekliler için daha kritik düzenlemelerin yer almasının beklendiği pakette şu destekler bulunuyor:

Ulaşım araçları ücretsiz olabilir

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

Gıda ve temel ihtiyaç yardımı

Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

Cep telefonu faturası için özel tarife

Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

Su faturalarında indirim gündemde

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

Doğalga ve elektrik desteği

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak

Kira yardımı gelebilir

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

Düşük faizli kredi

Bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

Emekliye özel kart

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek. Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak.

Haberin kaynağı:Sabah Gazetesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber