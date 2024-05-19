Emekli destek paketi detaylarında neler var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye destek paketinin ilk bölümünü açıkladı.

Işıkhan'ın açıkladığı bazı maddeler şöyleydi:

* KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

* Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

* TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

Sabah'ın haberine göre; emekliler için daha kritik düzenlemelerin yer almasının beklendiği pakette şu destekler bulunuyor:

Ulaşım araçları ücretsiz olabilir

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

Gıda ve temel ihtiyaç yardımı

Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

Cep telefonu faturası için özel tarife

Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

Su faturalarında indirim gündemde

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

Doğalga ve elektrik desteği

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak

Kira yardımı gelebilir

Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

Düşük faizli kredi

Bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

Emekliye özel kart

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek. Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak.

Haberin kaynağı:Sabah Gazetesi