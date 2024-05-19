Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, maçı statta takip edecek.

Taraftarlar daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle RAMS Park'a hareket etti.

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