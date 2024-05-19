Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...

Tokat'ta dün gece yaşanan patlamaya ilişkin 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

Ahmet K. ile oğlu Sefa Can K, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.



Patlamada Ahmet K., Sefa Can K. ile askerler Muhammed Avcı, Mustafa Evkay, Burak Muslurget, Alperen Songül ve Sezer Ertürk yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil, Tokat'taki hastanelere sevk edildi.

Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 jandarmanın durumunun iyi olduğu, Tokat'a sevk edilen yaralılarda ise uzuv kaybı yaşandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HUSUMET İDDİASI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Olayla ilgili şüpheli olduğu belirlenen İsmail G. ile Turgay Ö, gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, Sefa Can K. ile İsmail G'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.