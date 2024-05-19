İki ilde kadın cinayeti

Mardin'in Midyat ilçesinin Gölcük Mahallesi'nde de yabancı uyruklu Media Almahmoud (28) saat 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.

Şırnak ve Mardin'de iki kadın öldürüldü.

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