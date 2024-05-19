İki ilde kadın cinayeti
Şırnak'ta bir kişi, birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Mardin'de de eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Media Almahmoud hayatını kaybetti.
Şırnak ve Mardin'de iki kadın öldürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta dün iddiaya göre, H.Ö. birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı dövüp, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.
Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
MARDİN'DE DE KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ
Mardin'in Midyat ilçesinin Gölcük Mahallesi'nde de yabancı uyruklu Media Almahmoud (28) saat 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.