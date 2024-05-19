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520 Km yolculuğun ardından Türk Bayrağı'nı Belediye Başkanı'na teslim ettiler

Samsun'dan alınan ve bisikletlilerle 520 kilometre yol kateden Türk bayrağı ve toprak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü Keçiören Belediye Başkanı'na teslim edildi

Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 15:32, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 17:41
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520 Km yolculuğun ardından Türk Bayrağı'nı Belediye Başkanı'na teslim ettiler

Keçiören Belediyesi'nin organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Milli Mücadele'nin başlatıldığı Samsun'dan bisiklet sürücüleri tarafından teslim alınan Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve toprak, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teslim edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Milli Mücadele'yi başlatmak için çıktığı Samsun'dan teslim alınan Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve toprak, 13 bisikletli tarafından kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

520 kilometre yol katederek Ankara'ya gelen Ankuva Bisiklet Takımı üyesi 13 bisikletli sporcu, güzargah boyunca teslim aldıkları Türk Bayraklarını ve toprakları Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teslim etti. Bisikletli sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi'ni, Samsun'un Havza ilçesinde yer alan ve Milli Mücadele'nin ilk karargahı olarak kabul edilen Atatürk Evi'ni de ziyaret etti.

Bisikletliler, Amasya, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını kullanarak Ankara'nın Keçiören ilçesine geldi.

BAŞKAN ÖZARSLAN: ''YÜCE TÜRK MİLLETİ VAR OLSUN''

Başkan Özarlan, "Milli Mücadele'nin ilk startının verilmiş olduğu Samsun'un Atakum ilçesinden başlayan böylesine güzel bir organizasyona verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz, sağ olun. Göndermiş olduğunuz şanlı yüce Türk Bayrağımız, toprağımız ve Atatürk Bayrağımız teslim edilmiştir. Yeni nesillere armağan ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı burada hep birlikte kutluyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Atakum'umuza saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Yüce Türk milleti var olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

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