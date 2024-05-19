Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 17:43, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 17:44
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.
Polis, tankerde 17 bin 785 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.