Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.

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