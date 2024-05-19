Derbide kırmızı kart: Fenerbahçe 10 kişi kaldı
Fenerbahçe'de Djiku, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 19:31, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 19:32
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Böylelikle Fenerbahçe derbide geride kalan 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 3 mücadelede kırmızı kart gördü.
Alexander Djiku (2023/24)
Luan Peres (2023/23)
Marcel Tisserand (2021/22)