Halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.A. (28) ile oğlu S.A'ya (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı.

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