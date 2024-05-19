Manchester City üst üste 4. kez şampiyon
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mavi-beyazlılar böylelikle üst üste 4 lig şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz takımı oldu. İşte Premier Lig'de sezonun son haftasının sonuçları...
Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.
City adına goller 2 ve 18. dakikada Phil Foden, 59. dakikada ise Rodri'den gelirken, Konuk ekibin tek golünü ise Muhammed Kudüs 42. dakikada estetik bir rövaşatayla kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 91 puanla Premier Lig'de şampiyonluk kupasını üst üste dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.
YILIN VE MAÇIN YILDIZI FODEN
Phil Foden, karşılaşmada 2 gol atarken, bu sezonu tüm kulvarlarda 26 golle kapattı.
İngiliz yıldız Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmişti.
ARSENAL'E GALİBİYET YETMEDİ
Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.
Konuk ekipte 40. dakikada Gueye frikikten kaydettiği golle takımını öne geçirirken, ev sahibi ekip 43. dakikada Tomiyasu ile skora denge sağladı.
Arsenal, 89. dakikada Havertz'in golüyle 2-1 öne geçerek 89 puanla sezonu 2. sırada tamamladı.
LIVERPOOL'DAN KLOPP'A GALİBİYETLE VEDA
Liverpool ise sahasında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
Jurgen Klopp'un öğrencileri, Alman teknik adama galibiyetle veda etti.
Klopp, Merseyside ekibiyle 491. ve son maçına çıkarken, mücadele öncesinde KOP tribünü tarafından koreografiyle onurlandırıldı.
Liverpool, bu sonuçla birlikte sezonu 82 puanla 3. sırada tamamladı.
PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI
İngiltere Premier Lig'de gecenin sonuçları ise şöyle;
Brentford 2 - 4 Newcastle United
Brighton 0 - 2 Manchester United
Burnley 1 - 2 Nottingham Forest
Chelsea 2 - 1 Bournemouth
Crystal Palace 5 - 0 Aston Villa
Luton Town 2 - 4 Fulham
Sheffield United 0 - 3 Tottenham
KÜME DÜŞENLER KESİNLEŞTİ
Öte yandan Premier Lig'de küme düşen takımlar ise şöyle;
18- Luton Town | 26 Puan
19 - Burnley | 24 Puan
20 - Sheffield United | 16 Puan