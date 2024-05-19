Sakarya'da nehre düşen genç kız boğuldu

Durumu fark eden aile yakınları ile çevredekiler, genç kızı uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ailesiyle piknik yapmak için Dereköy Mahallesi'ne giden Rümeysa Seyisoğlu (19), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü.

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