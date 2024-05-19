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İsmail Kartal, Süper Lig'de son 9 derbiyi kaybetmedi

Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 11. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 21:24, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 21:25
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İsmail Kartal, Süper Lig'de son 9 derbiyi kaybetmedi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken mücadeleyi Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 4. kez derbiye çıktı.

Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin

Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin ikinci yarısında Kadıköy'de Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla 3 puana uzanan Fenerbahçe, bugün de sarı-kırmızılıları devirmeyi başardı.

SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'nin başında 3 farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde 10 kez sahaya Teknik Direktör İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara karşı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, siyah-beyazlılara karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı.

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

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