Kaza haberinden sonra altın yükselişe geçti

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 400 doları hızla geçerek, 2 bin 414,71 dolara kadar yükseldi.

Bugün saat 16.00'da kazanın duyulduğu saatlerde altının onsu 2 bin 388 dolar seviyelerindeydi. Gelişmeler üzerine yükselişe geçen altının ons fiyatı 2 bin 422 dolara kadar yükseldi.

Saat 22.07 itibariyle altının onsu 2 bin 414 dolar seviyesinde bulunuyor.