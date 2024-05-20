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İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına tepkiler devam ediyor!

Tüm kamuda tasarruf tedbirleri konuşulurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45'i basın mensubu ve toplam 73 kişiyle yaptığı Roma seyahati sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan seyahatin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddia ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 00:01, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 23:24
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İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına tepkiler devam ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 45'i basın mensubu toplam 73 kişi, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

İBB'nin kalabalık heyeti, Roma'da ünlü beş yıldızlı otelde konakladı. ayrıca Roma seyati için BOEING 737 uçağının kiralandığı da belirtiliyor.

Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan isimler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı gezilerinde, eşlik eden gazetecilerin sadece uçuş masrafları Devlet tarafından karşılanıp, otel masrafları gazeteciler tarafından karşılanırken, İBB gezisinde uçuş masrafına ilave olarak otel masrafları da belediye bütçesinden karşılandı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler

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