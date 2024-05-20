İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

Sis ve yoğun yaşış nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşma çabaları sekteye uğradı. Ekipler İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına Türkiye saati ile 05.30 sıralarında ulaşıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net