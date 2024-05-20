İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazının bulunduğu bölgeye ulaşıldı. Hava koşulları nedeniyle ekipler kaza yerine yaklaşık 14 saat sonra varırken, İran lideri Reisi'nin hayatını kaybettiği resmi olarak açıklanmadı. Reisi'nin helikopterinin tamamen yandığı bildirilirken, Reuters'a konuşan İranlı yetkili, Reisi ve Abdullahiyan'ın öldüğünü teyit etti.
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 07:23, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 07:25
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Tebriz'in kuzey doğusunda Uzi ve Pir Davud köyleri arasındaki Dizmar ormanında düştü.
Sis ve yoğun yaşış nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşma çabaları sekteye uğradı. Ekipler İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin enkazına Türkiye saati ile 05.30 sıralarında ulaşıldı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybedip kaydetmediği bilinmiyor.
Kaynak: Reuters