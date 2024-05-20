Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AK Parti yeni yol haritasını Kızılcahamam kamp toplantısında belirleyecek. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı oy düşüşlerini 81 ilde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarıyla rapor haline getirdi. Milletvekilleri ile gruplar halinde gerçekleşen istişare toplantıları tamamlandı. Son istişare Kızılcahamam kampı.

Kampa; eski ve mevcut kabine üyeleri, parti kurucuları, bugüne kadar AK Parti'nin tüm kadrolarında MKYK, MYK'da görev yapan eski ve yeni yeni üyeler ile milletvekilleri davet edilecek. Kamp da; 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, bundan sonra izlenecek yeni yol haritası belirlenecek.

31 Mayıs ile 2 Haziran da yapılacak Kızılcahamam kampının ardından, gözler parti ve kabinede yapılacak değişime çevrildi.

23 yıllık iktidarında; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandumu kazanan AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı ciddi oy düşüşünün ardından, tarihinin en büyük değişimini hem kadrolarında hem de politikalarında yapmaya hazırlanıyor.

Hükümet ve parti politikalarında, 'değişim' mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 31 Mayıs ile 2 Haziran'da yapılacak Kızılcahamam kamp toplantısından sonra değişimin düğmesine basağı söyleniyor.

Değişim takvimi Kızılcahamam sonrası başlayacak

AK Partili kaynaklara göre; 'değişim' takvimi Kızılcahamam kamp sonrası başlayacak.

22 Mayıs'ta planlanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında; sonbaharda yapılması öngörülen 8. Olağan Kongre süreci işletilecek.

Kongre sürecini oluşturulacak yeni bir komisyonun yürütmesini de gündemine alan AK Parti de, ilk değişimin il başkanlarıyla başlatılacağı yorumları yapılıyor. Kongre çalışmalarının da yeni atanan il ve ilçe başkanlarıyla yürütüleceği dile getiriliyor.

Kabine değişikliği kongre öncesi yapılacak iddiası

AK Partili kurmaylar, seçmenin sadece parti kadro ve parti politikalarında değil, hükümet politikalarında da kadrolarında da değişim mesajı verdiğine dikkat çekiyorlar. AK Parti kulislerinde; il ve ilçe başkanlarının ardından ikinci değişimin kabine üyeleri arasından yapılacağı dillendiriliyor. AK Parti de kabine değişikliği kongre öncesi bekleniyor.

AK Parti'de asıl değişimin ise sonbaharda planlanan 8. Olağan Kongresi'nden sonra gerçekleşeceği yorumları yapılıyor. Bu değişimin genel merkez ile sınırlı kalmayacağı, TBMM Grubuna da yansıyacağı dile getiriliyor.