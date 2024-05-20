Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'daki 'Pontus' iddiaları asılsızdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'daki aşırı sağcı grupların, İstiklal Savaşımızın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 19 Mayıs 1919'dan 75 yıl sonra, 1994'te, popülist söylemlerle ortaya attığı Pontus iddiaları asılsızdır.

'Pontus' antik çağda kalmış bir tanımdan ibarettir. 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Pontusçu faaliyetler, Yunanistan'ın 'Megali Idea' planının bir uzantısıdır. Konu esasen Türk ve Rum ahalinin mübadelesi ile sonuçlanmış tarihi bir sürecin asılsız iddialara konu edilerek istismarından ibarettir.

Söz konusu iddialar, Türk-Yunan ilişkilerine zarar vermeyi ve Yunanistan siyasetinin sağduyulu kesimlerini zor durumda bırakmayı hedeflemektedir. Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde son dönemde olumlu bir ivme yakalanmıştır. Yunanistan Hükümetinden beklentimiz, sorumsuz bazı siyasetçilerin gelecek nesillerin barış ve huzur ortamında yaşamasını engellemeye yönelik çabalarına karşı net bir tutum ortaya koymasıdır." denildi.