Altında yeni rekor

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,36 yükselişle 2,448 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüşün ons fiyatı ise 30 doların üzerindeki seyrini sürdürdü.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamalarda etkilendi.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 2.533 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 4.137 lira civarında alıcı buldu.

Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ın sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krize çözmek için attığı en kapsamlı adımların ardından büyük merkez bankalarının faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle iki yılın zirvesine yükseldi.

Çin Merkez Bankası, 2021 yılından bu yana kriz yaşayan inşaat şirketleri ve gayrimenkul sektörünü desteklemek için 138 milyar dolar büyüklüğünde ek finansman imkanı sağlarken, konut kredisi almak için şartlar gevşetildi ve yerel yönetimlerin konut satın alacağı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Isabel Schnabel, merkez bankasının haziran ayında faizleri indirebileceğini belirtti. Schnabel, faiz indirimi konusunda temkinli davranılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin para politikasına ilişkin konuşmaları, toplantı tutanakları ve Nvidia bilançosu yakından izlenecek.

Dolar endeksi, yüzde 0,06 düşüşle 104 civarına geriledi.