Hakan Fidan: İran halkının başı sağ olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaza haberini aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla temas halinde olduk. Elimizdeki tüm imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Tüm kuruluşlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ama maalesef aldığımız haber bizi üzdü.

İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek. Pakistan stratejik ortağımızdır. Beraberce tespit ettik ki, aramızdaki kardeşlik bağlarını hayata geçirmek için biraz daha ileri adım atmamız gerekiyor. Özellikle ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk.

Başta savunma sanayii olmak üzere yatırımlarla çok geniş bir alanda ortaklığımızı ilerletmek için kararlar aldık.

Bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Gazze ve Afganistan mevzularını etraflıca görüştük. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ulaşması için neler yapabiliriz bunu görüştük.

Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz.

Gazze'deki insani suçlara karşı Pakistan'la tavrımız ortak. İnsan hakları dersleri verenlerin çifte standardını kınıyoruz.