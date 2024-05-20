Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, %25 kira artış sınırının devam etmesi yönünde bir sebep görmediğini söyledi.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

%25 KİRA ARTIŞI SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli.

Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim. Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.

Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız.

Türkiye'nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye'nin surunu yok. Türkiye'ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var.

Bütün bunlara rağmen bir sürü kesin vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye'ye kaynak girişinin kalitesi artacak.