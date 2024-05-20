Kurtulmuş'tan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 11:08, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 11:09
Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."