Yenilenen Türk zırhlısı yurt dışında ilk kez vitrine çıkıyor

Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Yenilenen Türk zırhlısı yurt dışında ilk kez vitrine çıkıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform, ilk kez yurt dışında sergilenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 11:34, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 11:35
Yazdır
Yenilenen Türk zırhlısı yurt dışında ilk kez vitrine çıkıyor

Bölgenin kendi alanındaki en önemli organizasyonlarından olan Karadeniz Savunma ve Havacılık Fuarı (BSDA), 22-24 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Romanya'nın artan savunma bütçesi, bölge ülkelerinin savunma ve güvenlik tedbirlerine son dönemde gösterdikleri ilgi ve yatırımlar fuara olan ilgiyi artırıyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri de bölge ülkelerindeki modernizasyon projelerinde sorumluluk üstlenmek, kilit karar vericilerle iletişim kurmak ve iş fırsatlarını keşfetmek için fuara katılım sağlayacak.

Son dönemde Avrupa ve NATO ülkelerindeki ihracat başarılarıyla dikkati çeken zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, BSDA 2024 Fuarı'nda yer alacak.

Nurol Makina ürün portföyünde yer alan araçlardan NMS-L'nin yanı sıra EJDER KUNTER'in yeni versiyonunu fuarda sergileyecek.

NMS-L'nin pikap versiyonu yurt dışında ilk kez sergilendiği İngiltere'nin ardından bir kez daha uluslararası alanda boy gösterecek. EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform ise ilk kez yurt dışında vitrine çıkacak.

EJDER KUNTER'de Nurol Makina'nın EJDER YALÇIN araç ailesi ile aynı şasi kullanılıyor. Araçta, EJDER YALÇIN'ın saha kullanımlarından gelen geri beslemeler ile geliştirilen bir altyapısı bulunuyor. Bu sayede araç mobilitesi ve dayanımına yönelik iyileştirmeler yapıldı. Bunun ötesinde araçta bir takım temel tasarım değişikliklerine gidildi. Aracın arka tarafının hidrolik kapı ile hızlı giriş ve çıkış için rampa şeklinde açılmasına yönelik mekanizma eklendi, sürücü ve yolcu kabinlerinin içeriden geçişe imkan vermesi sağlandı. Araç, yüksek balistik koruma kabiniyle 14 personelle kadar hizmet verebiliyor.

Yenilenen araç, sahip olduğu şasi sayesinde muadillerinden daha yüksek mobilite ve koruma seviyesi sunuyor. Yüksek güvenirlik seviyesi ve kullanım ömrünün yüksekliği aracı hem tedarik aşamasında hem de ömür döngüsü içinde maliyet etkin konuma getiriyor.

EJDER KUNTER genel amaçlı kullanımı olan bir platform olarak öne çıkıyor. Romanya'da sergilenen model; ambulans, komuta kontrol aracı, tutuklu nakil aracı ve personel taşıyıcı konfigürasyonlarının dördünü de gösteren iç tasarıma sahip bulunuyor.

Araç, sahip olduğu özelliklerle sadece silahlı kuvvetler için değil, emniyet ve jandarma teşkilatları içinde oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor. EJDER KUNTER'e, Nurol Makina'nın tüm araçları gibi Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar farklı coğrafyalarda potansiyel kullanıcılar ilgi gösteriyor.

- NMS-L Romanya'da yarıştı

Nurol Makina, Romanya'da bir süredir devam eden 4X4 araç ihalesine katıldı.

İhale için Romanya savunma firmaları ile kapsamlı işbirliği içeren titiz bir hazırlık yapıldı ve Romanya savunma kamuoyunda da olumlu algılanan bir konum oluştu. İhale kapsamında da mobilite, faydalı yük kapasitesi ve koruma seviyesi olarak sınıfının en gözde araçlarından NMS-L 4X4 aracı sunuldu.

NMS araç ailesi bugüne kadar 5 ülke tarafından tercih edildi. Araç ailesinin üyesi NMS-L de NATO ordularının operasyonel konseptinde cephe hattı ve gerisinde farklı roller üstlenmeye aday bir araç olarak ön plana çıkıyor.

Söz konusu ihale sürecinde idari şartların Nurol Makina tarafından uygun görülmemesi sebebiyle NMS-L aracının tüm teknik isterlere karşılamasına rağmen ihaleye katılmama kararı alındı. Romanya Savunma Bakanlığına bu kararın gerekçeleri aktarıldı ve 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç segmentinin uluslararası seviyede en rekabetçi firması olarak Romanya ile çalışmaya her zaman hazır olunduğu bilgisi verildi.

Nurol Makina, Romanya ordusu ve emniyet teşkilatının muhtelif ihtiyaçlarına yönelik araç tanıtımlarını yapmaya devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber