Mardin'de evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 13:08, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 13:09
Saraçoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında F.G.K. (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki çocuk, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev hasar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.