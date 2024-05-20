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Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam

Bursa'da 10 liradan satılan ekmek için yeni bir hamle geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan karar sonrasında, ekmeğin fiyatı değişmezken ağırlığı 200 grama düştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 13:47, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 13:48
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Bursa'da 10 liradan satılan 250 gramlık ekmeğe gizli zam

Bursa'da ekmeğe gizli zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs tarihi itibariyle yine 10 liradan ama 200 gram olarak satılmaya başlandı.

FİYATI SABİT KALDI GRAMAJI AZALDI

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi.

Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi. 15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak.

Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi.

Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

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