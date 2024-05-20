Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güneyi ve doğusu, Şırnak'ın doğusuyla Muş ve Bitlis'in kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.