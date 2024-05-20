RTÜK, Sezgin Baran Korkmaz ile canlı yayını incelemeye aldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayının RTÜK tarafından incelemeye alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 16:12, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 16:12
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.