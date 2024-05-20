Demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net