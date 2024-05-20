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Para vermediği için oğlu tarafından yakılan kadın 32 gün sonra öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para vermediği iddiası ile oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın, hastanede 32 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 18:45, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 18:46
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Para vermediği için oğlu tarafından yakılan kadın 32 gün sonra öldü

18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz'dan (64) para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilmişti. Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Şahıs, işlemlerinin ardından elleri sargılı şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hastaneden acı haber geldi

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden kadın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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