Köy muhtarı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 20:43, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 21:21
Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş (63), İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Karakaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.