MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor

3 Şubat'ta Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak komisyon toplantısında ilk kez milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Karahan, küresel ekonomi, enflasyonla mücadele, para politikası başlıklarını içeren kapsamlı bir sunum yapacak. Faiz kararları, Kur Korumalı Mevduat, Merkez Bankasının 2023 yılı için açıklanan 818.2 milyar liralık zararının komisyon toplantısında öne çıkan başlıkları oluşturması beklenirken, Karahan milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verecek.

Merkez Bankası Kanuna göre, banka faaliyetleri ve para politikasına ilişkin olarak Merkez Bankası Başkanı yılda iki kez Meclis Plan Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu, en son 3 Ekim 2023 tarihinde dönemin Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından bilgilendirilmişti.