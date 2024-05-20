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HAK-İŞ, ev işçilerinin sorunlarını Bakan Işıkhan'a iletti

HAK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, ev işçilerinin sorun ve taleplerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 23:05, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 23:03
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HAK-İŞ, ev işçilerinin sorunlarını Bakan Işıkhan'a iletti

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki HAK-İŞ heyetini kabul etti.

Kabulde, HAK-İŞ heyeti, Konfederasyonun kadınlara yönelik çalışmalarını anlatarak, kayıtlı kadın istihdamına ilişkin konuları gündeme getirdi.

HAK-İŞ heyeti, kadın istihdamı konusunda hükümet tarafından yapılan düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Işıkhan'a "emeğin görünmez yüzü ev işçilerinin mevcut durumunu, sorun ve taleplerini" içeren bir rapor sundu.

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