HAK-İŞ, ev işçilerinin sorunlarını Bakan Işıkhan'a iletti
HAK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, ev işçilerinin sorun ve taleplerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 23:05, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 23:03
Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki HAK-İŞ heyetini kabul etti.
Kabulde, HAK-İŞ heyeti, Konfederasyonun kadınlara yönelik çalışmalarını anlatarak, kayıtlı kadın istihdamına ilişkin konuları gündeme getirdi.
HAK-İŞ heyeti, kadın istihdamı konusunda hükümet tarafından yapılan düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Işıkhan'a "emeğin görünmez yüzü ev işçilerinin mevcut durumunu, sorun ve taleplerini" içeren bir rapor sundu.