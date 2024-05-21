Denizli'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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