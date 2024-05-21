Sıcaklıklar artıyor, bahar yağmurlarına dikkat!

Marmara'da salı hava güneşli, poyraz akşamları biraz üşütüyor. Kocaeli 27, Edirne ve Balıkesir 29 derece. Çarşamba daha sıcak bir gün ancak Kocaeli, Yalova kesiminde kısa süre bahar yağmuru bekleniyor.

İç Anadolu'da güneş görülüyor ancak bazı noktalarda hafif bahar yağmuru oluşabilir. Çarşamba Eskişehir-Konya, perşembe bölge genelinde sağanak geçişleri olacak. Konya 29, Eskişehir 28, Kayseri 26, Sivas 23 derece.

Ege'de güneşli bir gün. Çarşamba lodosla hava daha sıcak ve hava biraz bulutlanacak, az noktada yağış geçişi de olabilecek. Perşembe günü bölgede sağanak yağış bekleniyor. Manisa ve Denizli 35, Muğla 34, Afyonkarahisar 28, Bodrum 33 derece.

Akdeniz'de Kahramanmaraş ile Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde gün çinde kısa süre yağmur var. Rüzgarlar çoğu yerde kuru esiyor, Adana 30, Hatay ve Isparta 29, Kahramanamraş 31 derece.

Karadeniz'de salı hava az bulutlu, Bolu 26, Zonguldak 19, Samsun 21, Trabzon 18 derece. Perşembe Bolu-Tokat boyunca geniş alanda sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu'da Muş, Van, hakkari boyunca sağanak yağışlar sürüyor. Güneydoğu'da Adıyaman, Gaziantep, Mardin boyunca da kısa süreli bahar yağmurı bekleniyor Erzurum 20, Malatya 28, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece.