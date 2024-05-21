Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alan faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı.

Örgütün Emniyet içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri tespit edildi.

Başsavcılık, aktif olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

44 şüpheli gözaltına alındı.