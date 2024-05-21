Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 07:58, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 09:23
Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.