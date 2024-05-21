Zehir tacirlerine 'Narkoçelik' operasyonları: 272 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

1️7️ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-18" operasyonlarında;

1️ Ton 5️7️ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️6️ Milyon 2️1️8️ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



2️7️2️ Zehir. pic.twitter.com/Meh8O19JvV Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2024

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara 210 ekip ve 865 jandarma personeli katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."