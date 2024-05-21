Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

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