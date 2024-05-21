Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 08:27, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 09:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.