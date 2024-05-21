Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

'Emekliler yılı' kapsamında detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı refah artırıcı yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı.

Resmi Gazete'de bugün yer alan karara göre emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak. Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için yeni düzenlemeleri açıklamıştı. "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli yenilikleri duyurmuştu. Bakanın açıklamasına göre emekliler kamu tesislerinde indirimden faydalanabilecek. Emekliler, kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden yüzde 15 indirimle yararlanabilecekler.