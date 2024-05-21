YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı

'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
'Sahil işgaline' karşı ALO İhbar hattı!
Bakan Koca: 'Onaylı randevu' sistemi ile randevuya katılım oranı arttı
Bakan Koca: 'Onaylı randevu' sistemi ile randevuya katılım oranı arttı
Aile Gençlik Fonu ödemeleri başladı
Aile Gençlik Fonu ödemeleri başladı
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Sağlıkta yeni dönem: Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Müfredat eğitimlerinde 'resen görevlendirme' sorunu!
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Okul müdürü ve oğlu otobüste darbetmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Maliye'den 'demir yumruk' operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Ev sahibi-kiracı arasında 'ev gösterme' krizi
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Kurbanda düve hayvan kesimi endişe yaratıyor
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
Meyve fiyatında aracı vurgunu!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
AK Parti'de seçim analizleri tamamlanıyor!
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
MB Başkanı Karahan, milletvekilleriyle buluşuyor
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Erdoğan: Reisi'nin ölümü nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Başörtülü hakime sözleri nedeniyle avukata soruşturma açıldı
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık ifadelerini geri çekti
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
Erdoğan: 6-8 Ekim olaylarını kimse meşru gösteremez
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
UCK'dan Netanyahu için tutuklama emri talebi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı

İstanbul Beykent Üniversitesi ile SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) arasında lisans düzeyinde uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları konusunda anlaşma sağlandı. Yükseköğretim Kurulu'nun da onay verdiği ikili anlaşmayla, İstanbul Beykent Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası çift diploma programı imkanı sunan Türkiye'den sayılı üniversiteler arasından yerini aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 11:16, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 11:16
Yazdır
YÖK'ten onay geldi: Uluslararası çift diploma için anlaşıldı

İstanbul Beykent Üniversitesi ile SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) arasında varılan anlaşma Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tarafından uygun bulundu. Anlaşmaya göre, İletişim Fakültesi - Yeni Medya programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, TV ve Sinema programı öğrencileri ilk 2 sene İstanbul Beykent Üniversitesinde, son 2 sene ise State University of New York at Cortland'da eğitim ve öğretimine devam edebilecek. Öğrenciler, mezuniyetleri sonrası her iki üniversiteden de iki ayrı diploma almaya hak kazanacak.

Her iki program için de Türkiye'deki "ilk SUNY Çift Diploma" olanağı

Türkiye'de iletişim alanında anlaşmaya varılmış tek uluslararası çift diploma programını başlattıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, "İmza attığımız ve YÖK tarafından da kabul görülen anlaşmayla birlikte, İletişim Fakültesi, Yeni Medya programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema programı öğrencileri için büyük bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerin mezun olması durumunda diplomaları her iki ülkede de geçerli olacak. Bu, İstanbul Beykent Üniversitesi diplomalarının ABD'de geçerliliği açısından da çok önemli" diye konuştu.

Uluslararasılaşma ve kalite alanında yaptıkları çalışmalardan da bahseden Öngel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz aylarda da Almanya merkezli ACQUIN (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattık. Öğrencilerimizin memnuniyetini ve eğitimin kalitesini önemsiyor, bu anlamda uluslararası standartları karşılamak için gerekli tüm adımları atıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber