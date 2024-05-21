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Uçurumdan düşmüştü, kaza değil cinayet çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini 20 metrelik uçurumdan ittiği ileri sürülen E.N.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 13:18, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 13:19
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Uçurumdan düşmüştü, kaza değil cinayet çıktı

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (34), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi ise ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti.

Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemeler ile olayın oluş şekline ilişkin maktulün eşinin çelişkili beyanları üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı değerlendirilerek, adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, olayı aydınlatmak amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda; olayla ilgili şüpheli durumların ortaya çıktığı görüldü.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelenmesi sağlanmış ve elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

E.N.S. adlı şüpheli ise "Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Semiha Sözer öldükten sonra Orhangazi Hamzalı köyüne defnedilmişti.

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