'6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiası yalanlandı

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi." iddiası doğru değildir. 11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla. pic.twitter.com/g2RRrkruiP

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