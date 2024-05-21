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Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı

Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. Öldürdüğü kediyi defalarca tekmeleyen saldırgan, öldürdüğü kediyi eline alarak fırlattı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 14:15, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 14:16
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Yavru kediyi ezerek öldürdü, defalarca tekmeleyip fırlattı

Trabzon'da bir kişi ezerek öldürdüğü yavru kediyi, defalarca tekmeleyip fırlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki Kalyon mevkisinde yaşandı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı.

Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.

Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü." notuyla paylaştı.

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO'nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

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