Tokat'ta otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 14:59, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 15:00
Mevlüt Çağman (66) idaresindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yakınlarında refüjü geçerek karşı yönden gelen Ali Özlük'ün (25) kullandığı 07 AIJ 746 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Gülseren Çağman (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağman'ın cesedi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan sürücü Çağman ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.