Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı

Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.

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