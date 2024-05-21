Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ters rüzgar, uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. AJet'in 3 uçağı, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 15:49
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.
Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.
İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.