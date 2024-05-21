Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 15:58, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.