Konut satışları yavaşladı, GYF'lere talep yüzde 127 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den bu yana en düşük aylık satış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri ise, konut fiyatlarının geçen yıldan bu yana İstanbul'da yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de ise yüzde 49,5 arttığını ortaya koydu. Ancak sektör temsilcileri, konut satışlarındaki düşüşün esas nedeninin konut kredisi faizlerindeki artış nedeniyle vatandaşların krediye erişimlerinin zorlaşmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Gayrimenkul fiyatlarına ek olarak finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle bireysel olarak gayrimenkul yatırımı yapamayan ancak buradaki getiriden de uzak kalmak istemeyen yatırımcı için Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

GYF pazarında fon büyüklüğü bakımından lider olan Re-Pie Portföy'ün Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, fonların yatırımcılara sunduğu avantajlara değinerek İHA'ya yaptığı açıklamada, "Gayrimenkul yatırım fonları sayesinde yatırımcılar bireysel ya da kurumsal olarak bir gayrimenkulü almak yerine kolektif bir yatırım enstrümanı olan bir fondan pay alarak, o fonun yatırım yaptığı çeşitli gayrimenkullere iştirak etmiş oluyor. Yatırımcılar, bu sayede kiracıyla, emlak vergisiyle uğraşmıyor. GYF'lerle birlikte gayrimenkul yatırımlarını menkul kıymetleştirerek tabana yayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bireysel yatırım yerine fonlarla yatırım

Çamlıbel sözlerine şöyle devam etti: "GYF'ler sadece konuta değil aynı zamanda kira getiren ve ticari gayrimenkuller, lojistik depolama, arsa, dükkan, AVM ve ofisleri de portföylerine ekleyebiliyor. Bireysel birikimi ile bir AVM'ye, otele ya da dev gayrimenkul projelerinden bağımsız bir bölüme sahip olamayacak kişilerin, GYF'ler sayesinde bu varlıkların sağladığı gelirden pay almaları mümkün oluyor.

Yatırımcıların gayrimenkul piyasasında geniş bir portföye erişim sağlamasını ve yatırımlarını çeşitlendirmesini sağlayan GYF'ler, bu sayede yatırımcıları tek bir gayrimenkule bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırarak risklerin dağıtılmasını da sağlıyor.

GYF'ye yatırım yapmanın avantajları

Yatırımcılar, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile düşük miktarlarda birikimleri için bile profesyonel yöneticilerin uzmanlığından faydalanarak gayrimenkul varlıklarına yatırım yapabiliyor.

Gayrimenkul Yatırım Fonları, genellikle kira geliri ve varlık değerinin artışı gibi çeşitli yollarla yatırımcılara gelir sağlar.

Yatırımcılar, gayrimenkul portföyünün getirisinden pay alarak düzenli bir gelir elde edebilirler.

Geleneksel gayrimenkul yatırımlarında, satıcı ile ilgili tereddütler yaşanabilirken, Gayrimenkul Yatırım Fonları mevzuata uygun kurulur, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimine tabidir.

Bireysel olarak yatırım yapıldığında karşı karşıya kalınan vergi dairesi, kiracı ve tapu işlemleri gibi zaman ve para kaybına neden olacak zorunluluklar da Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ortadan kalkar. Profesyonel fon yönetimi, bu işleri yatırımcı adına yapar.

Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payları iki yıldan sonra satılması durumunda gelir vergisinden muaftır.

2019'da sadece 6 milyar lira seviyesinde olan toplam Gayrimenkul Yatırım Fonları büyüklüğü, bugün 83 milyar lirayı geçti. Sadece geçen yıldan bu yana fon büyüklüğü yüzde 127 arttı. Bu yıl da büyümeye devam etmesi beklenen GYF'ler katılımcılarına sunduğu güçlü fırsat ve avantajlarla öne çıkıyor."

''GYF'lerin lideri Re-Pie Portföy''

Re-Pie Portföy hakkında bilgi veren Çamlıbel, ''Kurduğu 28 GYF ile bu alanda en fazla fon ihraç etmiş portföy yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. 2024 yılı mart ayı itibarıyla bu fonların toplam büyüklüğü 16,29 milyar liraya ulaşırken, şirkette yaklaşık yüzde 20 pazar payı ile lider konumda yer alıyor.

GYF'ler arasında Downtown AVM için Re-Pie Portföy ve Atış Invest'in birlikte ihraç ettiği fon, tüm bu avantajları öne çıkaran en çarpıcı örneklerden biri. Bursa'nın yeni yaşam ve eğlence merkezi Downtown şehrin ilk lüks oteli olan InterContinental Bursa'ya da ev sahipliği yapıyor. 2023 yılı ekim ayında açılan Downtown AVM, Türkiye ve dünyanın önemli markalarını Bursalılarla buluşturarak alışveriş için kentin öne çıkan adreslerinden biri oldu bile.

Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi, yatırımcıları bakımından diğer alışveriş merkezlerinden farklı. Bu projeye özel olarak ihraç edilen Re-Pie Portföy Downtown AVM GYF'ye yatırım yapan binden fazla yatırımcı, 2023 yılı temmuz ayından bu yana düzenli olarak kar payı ödemelerini alıyor. Halen yatırımcı kabulüne devam eden bu fon 2023 sonunda 5,3 milyar TL'ye ulaşan büyüklüğüyle tüm GYF'ler arasında lider konumda yer alıyor. 400 bin TL yatırıma, 3 aylık periyotlarla 9 bin 525 TL kira getirisi sunan fonun performansı bir yıl içerisinde yüzde 142 artarak iki kattan fazla büyüdü'' şeklinde konuştu.