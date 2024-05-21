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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil" sözlerine, "Ekonomiyle uğraşsın" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 16:05, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 16:12
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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma gezisi yanıtı

Tüm kamuda tasarruf tedbirleri konuşulurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45'i basın mensubu ve toplam 73 kişiyle yaptığı Roma seyahati sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan seyahatin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddia ediliyor.

Roma seyati için BOEING 737 uçağının kiralandı.

Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan isimler yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı gezilerinde, eşlik eden gazetecilerin sadece uçuş masrafları Devlet tarafından karşılanıp, otel masrafları gazeteciler tarafından karşılanırken, İBB gezisinde uçuş masrafına ilave olarak otel masrafları da belediye bütçesinden karşılandı.

ERDOĞAN: BELEDİYENİN GÖREVİ GAZETECİLERİ ŞARAF FESTİVALİNE GÖTÜRMEK DEĞİLDİR

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte katıldığı Roma gezisine tepki göstererek, "Kimse kusura bakmasın, belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz."

İMAMOĞLU: ERDOĞAN EKOOMİYLE UĞRAŞSIN

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni'ne katılan İBB bAŞKANI Ekrem İmamoğlu bir gazetececinin sorusu üzerine "Erdoğan ekonomiyle uğraşsın" diye yanıt verdi.

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