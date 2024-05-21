İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 16:48, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 16:50
S.G. idaresindeki 06 DH 0838 plakalı kamyonet, Kayseri-Niğde kara yolu Örenşehir Mahallesi girişinde, M.Y.A'nın kullandığı 38 GF 206 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, S.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.