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25 yaşındaki astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Astsubay Astçavuş Umut Ağırman (25) cenazesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2024 17:32, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2024 17:31
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25 yaşındaki astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Oğuzeli Ermiş Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Astsubay Astçavuş Umut Ağırman trafik kazasında hayatını kaybetti. Umut Ağırman'ın cenazesi, memleketi Gelibolu'ya getirildi.

Umut Ağırman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasıyla Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne taşındı. Ağırman'ın ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından astsubayın cenazesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, 18. Mekanize Tugayı Kurmay Albay Mustafa Öztürk, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Gelibolu Belediye Başkan Vekili İbrahim Erdoğan, Ağırman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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