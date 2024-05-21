Ayhan Bora Kaplan: Bu nasıl devlet, biz kime güveneceğiz?

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 61 sanığın tamamı katıldı. Mahkeme heyetinden söz isteyen tutuklu örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan, gizli tanıkların ifadelerini hatırlatarak, "Ü5'in ifadesini okudum, ilk ifadesinden sonra 19 tane başka şey ilave etmiş. M7'ye ulaşamadıkları için Ü5'e ezberlettirip okuttular. Dün Erkan Doğan buraya geldi, bir insan başına gelenleri neden kağıttan okur? Polisler yazmış o da okudu. Devletin memurlarının bir vatandaşa kumpas kurmaması gerekir. Bana da 'Bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver' dediler, vermedim. Normalde bir polisin bunları yapmaması lazım, bizim sorunumuz kanunun uygulanmaması. Savcıya istediklerini yaptırdılar. Bu nasıl bir devlet, biz kime güveneceğiz? Siz makam sahibisiniz, suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Bize işkence yapan insanları teşhis etmek istiyoruz. Bir sürü adam toplamışlar, bir örgüt kurmuşlar. Bu bir kumpastır. Bunlar mazlumların ahını aldılar. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU POLİSLERİN DİNLENMESİ TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatları da gizli tanık beyanlarının dosya kapsamı dışına alınmasını ve gizli tanık 'Ü5W1G8K6L3'ün mahkeme salonuna getirilerek dinlenilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, taleplere ilişkin ara karar kurmak üzere duruşmaya ara verdi. Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, gizli tanık Ü5 ve M7'nin beyanlarının dosyadan çıkarılması şeklindeki talepler ile bir kısım kolluk görevlilerinin dinlenilmesi taleplerinin reddini istedi. Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, gizli tanık M7'nin ifadelerinin dosyadan çıkarılması yönündeki talep ile gizli tanık Ü5'in yeniden dinlenilmesi yönündeki talepleri reddetti. Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin, tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talep ile Ayhan Bora Kaplan davasının soruşturma aşamasında operasyon yapan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talepler de yargılamanın esasına herhangi bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

'AĞABEYİ BORA KAPLAN YAPTIRMIŞTIR'

Ardından kaçakçılık suçundan hükümlü C.K., duruşmaya Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı ve tanık olarak dinlendi. C.K., Murat Yanar'ın vurulma olayı hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyerek, Yanar'ı Serdar Sertçelik'in vurduğunu, tüm konuşmalara şahit olduğunu söyledi. Ancak Sertçelik'in, Murat Yanar'ı tek başına vuramayacağını söyleyen tanık C.K., "Ağabeyi Bora Kaplan yaptırmıştır. Diğer olaylara hakim değilim sadece duyumlarım var. Muhammed Kaplan'ın da 'Cevheri Güven' isimli yurt dışında bulunan gazeteciyle mesajlaştığını gördüm. Ses kayıtları ve somut deliller var, kimseye güvenemediğim için veremedim" dedi.

'KAYYUM ATANDI, TÜM PARANI ALACAKSIN' DEDİLER, 'BEN DE ANLATTIM'

Daha sonra Ayhan Bora Kaplan, C.K.'ya ifadesinde polislerin yönlendirip yönlendirmediğini sordu. C.K., "Gökhan Komiser, Murat Çelik'in selamı olduğunu söyledi. Evet, yönlendirdikleri noktalar oldu. Erkan Yıldırım'dan şikayetçi olmamı istediler. 'Kazancım ne olacak?' dedim; arabam, param, her şeyim alınmıştı. 'Kayyum atandı, tüm paranı alacaksın' dediler. Ben de anlattım" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.